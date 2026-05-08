venerdì 8 Maggio 26
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Concorso infermieri, Opi Puglia: “Costi elevati per la preselettiva e scarso rispetto per la professione”

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