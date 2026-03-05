Addio a Christian Cesario, il sorriso di chi amava lo sport

Il giornalista è scomparso a causa di un malore mentre lavorava a Gioia del Colle. Il cordoglio del direttore Vincenzo Carriero e di tutta la redazione

Una notizia che non avremmo mai voluto scrivere. Ieri il nostro collega e amico Christian Cesario è scomparso a causa di un malore mentre stava lavorando a Gioia del Colle.

Grande appassionato di sport, Christian svolgeva il suo lavoro con il sorriso e con una forte determinazione, qualità che negli anni lo avevano reso un punto di riferimento per il giornalismo sportivo e per i colleghi, ai quali ha sempre saputo trasmettere competenza, entusiasmo e umanità.

Nel corso della sua carriera giornalistica ha ricoperto anche il ruolo di addetto stampa della Prisma Taranto Volley, della New Taranto e della SS Taranto, lavorando al fianco di Giuseppe Di Cera e raccontando con passione e precisione quel mondo dello sport che tanto amava.

Il direttore di CosmoPolismedia, Vincenzo Carriero, insieme a tutta la redazione, si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore ed esprime le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa.