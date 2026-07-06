Taranto, Fns Cisl: “Aggressione nel carcere di Taranto”

Il sindacato esprime vicinanza al collega coinvolto e rinnova l’attenzione sulle condizioni operative dell’istituto, caratterizzate da sovraffollamento della popolazione detenuta e da una carenza di personale di Polizia Penitenziaria, fattori che incidono quotidianamente sulla gestione dei servizi

Riportiamo la nota per intero

Nella tarda mattinata di ieri, presso la Casa Circondariale di Taranto, si è verificato l’ennesimo episodio di aggressione ai danni di un appartenente alla Polizia Penitenziaria.

Nel reparto Osservazione, un detenuto di origine maghrebina, al rientro dal passeggio, ha improvvisamente aggredito un assistente capo in servizio, colpendolo ripetutamente.

Il personale presente è prontamente intervenuto, riuscendo a contenere la situazione e a ristabilire la sicurezza interna.



La Fns Cisl Taranto Brindisi esprime vicinanza al collega coinvolto e rinnova l’attenzione sulle condizioni operative dell’istituto, caratterizzate da sovraffollamento della popolazione detenuta e da una carenza di personale di Polizia Penitenziaria, fattori che incidono quotidianamente sulla gestione dei servizi.

La Fns Cisl Taranto Brindisi auspica che vengano adottate misure organizzative e di potenziamento degli organici, utili a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza del personale.