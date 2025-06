Addio a Domenico Greco, pioniere della cantieristica navale tarantina

Fabio Greco (Confapi Taranto): ”La sua eredità imprenditoriale è fatta non solo di infrastrutture e competenze, ma anche di valori come l’etica del lavoro, la dedizione e la visione a lungo termine”

La scomparsa di Domenico Greco, fondatore dei Cantieri Navali Greco di Taranto, lascia un vuoto incolmabile nel mondo imprenditoriale dell’area ionica. Imprenditore illuminato, visionario e determinato, è stato uno dei primi a scommettere con coraggio sul settore della cantieristica navale, contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico e occupazionale del territorio.

“Grazie alla sua guida e alla passione per il mare e per il lavoro- dichiara Fabio Greco presidente di Confapi Taranto – i Cantieri Navali Greco sono diventati nel tempo un punto di riferimento nella manutenzione, riparazione e costruzione di imbarcazioni. La sua eredità imprenditoriale è fatta non solo di infrastrutture e competenze, ma anche di valori come l’etica del lavoro, la dedizione e la visione a lungo termine”.

Confapi Taranto si stringe attorno alla famiglia, ai collaboratori e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco.