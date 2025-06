Aeroporti di Puglia entra a far parte di Confindustria Taranto

Il Presidente Toma: “Si tratta per noi di un passaggio fondamentale. Va a certificare la particolare e reciproca attenzione verso i temi della mobilità sostenibile e dell’innovazione”

Aeroporti di Puglia fa il suo ingresso in Confindustria Taranto. Con l’iscrizione della società per azioni nell’associazione degli industriali si definisce ulteriormente un accordo di collaborazione già da tempo in essere fra la prestigiosa società, il cui Presidente è Antonio Maria Vasile, e la compagine di Via Dario Lupo, presieduta da Salvatore Toma.

“Ringrazio vivamente il Presidente Vasile – ha dichiarato il vertice degli industriali – per la grande attenzione che continua a dimostrare verso il territorio jonico. Si tratta per noi di un passaggio fondamentale che oltre a rafforzare un filo diretto fra noi e Aeroporti di Puglia, va a certificare la particolare e reciproca attenzione verso i temi della mobilità sostenibile e dell’innovazione.

Intanto, constatiamo con grande soddisfazione che i lavori di ammodernamento e riqualificazione dell’aerostazione procedono celermente, e che la prospettiva di completamento entro la primavera del 2026, in vista dei Giochi del Mediterraneo, sarà sicuramente rispettata.

L’Aeroporto Arlotta, che si sta sviluppando come polo logistico integrato per il trasporto merci via aerea, con l’obiettivo di diventare il primo scalo ‘full cargo’ del Sud Italia, è stato inoltre individuato – lo ricordiamo – quale infrastruttura nazionale per operazioni suborbitali nonché come piattaforma logistica e tecnica integrata dedicata allo sviluppo della mobilità Innovativa (test-bed).

Con questo ingresso ci impegniamo ulteriormente – ha aggiunto il Presidente Toma – a concretizzare quella filiera dell’aerospazio che da tempo è nella nostra agenda, attivando sinergie per lo sviluppo di partenariati industriali e, soprattutto, incentivando la nascita di nuove imprese innovative”.