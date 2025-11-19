Afo4 ex Ilva: Adi chiarisce questione odori

Riportiamo integralmente la nota di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria, che spiega quanto accaduto durante l’intervento di manutenzione elettrica e l’attivazione del sistema di sicurezza di AFO4

“Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria comunica che nella giornata di ieri alle ore 12:21, durante un intervento di manutenzione elettrica straordinaria per rinnovare i quadri elettrici di alimentazione delle macchine che producono l’aria in ingresso all’altoforno (AFO4), si è determinata la mancanza di alimentazione della macchina in servizio.

Come previsto dal sistema di automazione implementata ai fini della gestione della sicurezza degli impianti, i bleeders dell’altoforno 4 si sono aperti e la seconda macchina per la generazione dell’aria è entrata in funzionamento in sostituzione della precedente. Nell’arco temporale tecnicamente necessario di pochissimi minuti, l’impianto è tornato in marcia ordinaria.

Tale evento non ha alcuna correlazione con quello di odori nauseabondi, risalenti alla prime ore della mattina, segnalati anche dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Infatti, alle ore 7:11 i Vigili del Fuoco interni, prontamente intervenuti presso area GRF lato treno nastri, insieme a un RSU, hanno constatato l’assenza di gas, di qualsiasi tipo. Nessun lavoratore si è recato in infermeria per lamentare forme di malessere.

Come di consueto, l’azienda ha subito comunicato l’evento a tutti gli Enti competenti”. conclude ADI.