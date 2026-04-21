Aggressione alla Polizia Locale di Laterza, la UIL FP chiede tutele concrete

L’ appello al Primo Cittadino di Lentini: “Pur apprezzando le parole di solidarietà espresse dal Sindaco esortiamo il Comune a fare un passo concreto, costituendosi parte civile nel procedimento penale a fianco dei colleghi aggrediti. Sarebbe un atto dovuto, a difesa della dignità dei lavoratori e del prestigio dell’ istituzioni”

Pubblichiamo per intero la nota:

Un normale servizio di controllo del territorio si è trasformato in una brutale aggressione ai danni di tre agenti della Polizia Locale di Laterza. Tutto è accaduto mentre uno degli agenti stava elevando una sanzione per divieto di sosta: il proprietario del veicolo, uscito di casa, ha immediatamente aggredito il vigile nel tentativo di impedirgli di completare la procedura.

La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento di rinforzi per bloccare l’aggressore. I tre agenti coinvolti hanno riportato lesioni con prognosi rispettivamente di 15, 10 e 10 giorni.

“Apprendere che tre lavoratori abbiano subito lesioni fisiche per una contestazione legata a un semplice divieto di sosta è un fatto gravissimo e intollerabile”, dichiara Angelo Lentini, responsabile del Dipartimento Funzioni Locali della UIL FP di Taranto. “Stigmatizziamo con assoluta fermezza questo ennesimo episodio di violenza gratuita ai danni di chi, ogni giorno, opera per garantire legalità e sicurezza urbana. Non è accettabile che la professionalità e l’incolumità dei nostri iscritti vengano messe a rischio da simili atti di follia”.

La UIL FP rivolge un appello diretto all’Amministrazione comunale di Laterza affinché agisca con decisione a tutela dei propri dipendenti. “Pur apprezzando le parole di solidarietà espresse dal Sindaco — aggiunge Lentini — esortiamo il Comune a fare un passo concreto, costituendosi parte civile nel procedimento penale a fianco dei colleghi aggrediti. Sarebbe un atto dovuto, a difesa della dignità dei lavoratori e del prestigio dell’Istituzione”.



Il sindacato chiede inoltre il potenziamento delle misure di sicurezza, della formazione e delle dotazioni strumentali, affinché gli agenti possano operare in contesti critici con la massima protezione possibile. “Chi aggredisce un pubblico ufficiale in servizio — conclude Lentini — colpisce lo Stato e l’intera comunità. Auspichiamo che la giustizia faccia il suo corso con il massimo rigore”.

La Segreteria UIL FP di Taranto rimarrà al fianco dei tre agenti feriti, ai quali esprime i più sentiti auguri di una pronta e completa guarigione.