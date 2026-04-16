Al via l’Ego Festival 2026 con l’omaggio alla cozza nera tarantina

“È l’omaggio alla storia, all’identità gastronomica e alle radici della Città di Taranto da sempre legata al suo mare. È la valorizzazione della sapienza dei ristoratori tarantini che hanno aderito a un innovativo progetto di comunicazione e valorizzazione”

Al via EGO Food Fest, il progetto culturale che, giunto all’ottava edizione, trasforma il patrimonio enogastronomico pugliese in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo territoriale.Dal 17 al 20 aprile con EGO Food Fest per quattro giornate Taranto diventerà magicamente il cuore pulsante dell’arte culinaria internazionale: per la manifestazione arriveranno in città più di 170 ospiti tra cui giornalisti di 30 testate nazionali, 30 cuochi, 50 pizzaioli italiani e oltre 55 produttori di eccellenze del Made in Italy!.

La prima giornata, venerdì 17 aprile, sarà interamente dedicata alla Cozza nera di Taranto Presidio Slow, che sarà la protagonista assoluta di EGO Cozza Fest, lo spin-off della manifestazione a cui hanno aderito sedici ristoranti tarantini che dedicheranno alla regina dei Due Mari un menù che ne valorizza le caratteristiche organolettiche e il gusto.

La giornata si aprirà, alle ore 10.30 in Camera di Commercio a Taranto, con il momento inaugurale di EGO Food Fest dall’alto valore simbolico, con la consegna di un Attestato di partecipazione ai sedici ristoratori tarantini che hanno aderito all’iniziativa, un’autentica festa della ristorazione di qualità del territorio.

Annunciando l’iniziativa la giornalista Monica Caradonna, ideatrice con Ilaria Donateo della manifestazione, ha spiegato che “EGO Cozza Fest è uno spin-off di EGO Food Fest che mette al centro la Cozza nera di Taranto Presidio Slow Food e che coinvolge tutta la Puglia in un racconto corale fatto di gusto, identità e territorio. È l’omaggio di EGO Food Fest alla storia, all’identità gastronomica e alle radici della Città di Taranto da sempre legata al suo mare. È la valorizzazione della sapienza dei ristoratori tarantini che hanno aderito a un innovativo progetto di comunicazione e valorizzazione”.

Questi i ristoranti (sul sito www.egofestival.it nella sezione dedicata a EGO Cozza Fest disponibili gli indirizzi, i menù e i prezzi): Ristoro Basile Luzzi, Core Restaurant, Cibo per la Mente, La Pignata Ristorante Pizzeria, Ristorante Le Vecchie Cantine, In Rada Restaurant, Gatto Rosso, Bistrot Radici, Bâtiment, Risto’ Fratelli Pesce, Barone’, Gente di Mare, Piccadilly Borgo, Damò Sapori & Salute, Barrio Street Food e, infine, Siddharta Jazz Wine & Food.