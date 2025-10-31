venerdì 31 Ottobre 25
CP

Albanese al Comune di Taranto: no a partnership non retribuite

Primo Piano

Articoli Correlati

Sicurezza Strade, stanziati 123 milioni per la Statale 100

CP -
Dal Ministero ammesso anche l' intervento di completamento funzionale e la messa in sicurezza della statale Bari-Taranto, fino all'immissione sulla SS106 in territorio di...
Read more

Taranto, lavoratori Sanitaservice pronti alla mobilitazione

CP -
Cisl e Fials proclamano lo stato di agitazione di tutto il personale Come riportato nella nota, le reiterate richieste di incontro ed informative disattese...
Read more

Guerra in Ucraina, previsioni e interpretazioni. Come funziona il metodo Orsini?

CP -
di Armando De Vincentiis Il suo approccio si caratterizza per l'applicazione  della sociologia weberiana alla geopolitica, mantenendo una distanza dalle semplificazioni dominanti nel dibattito politico...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand