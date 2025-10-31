Albanese al Comune di Taranto: no a partnership non retribuite

“La buona amministrazione si misura nella capacità di rispettare le regole e di valorizzare il merito”

“Apprendo con perplessità l’annuncio del Comune di Taranto riguardo la ricerca di partnership non retribuite per attività di progettazione e collaborazione – dichiara Egidio Albanese, presidente de La Voce di Taranto e candidato al Consiglio Regionale a sostegno di Antonio Decaro -. Le amministrazioni pubbliche devono operare come la norma prevede, soprattutto quando si tratta di competenze professionali e di progettazione.”

“Affidarsi a collaborazioni gratuite non è solo una scelta discutibile sotto il profilo etico, ma anche una scorciatoia che rischia di indebolire la qualità delle decisioni e delle proposte progettuali. Le regole ci sono: esistono bandi, procedure e strumenti che garantiscono trasparenza, competenza e responsabilità. È attraverso questi che si devono individuare i soggetti migliori, capaci di offrire alla cittadinanza risposte di valore e soluzioni durature.”

“Valorizzare le professionalità significa riconoscere il lavoro, le competenze e le esperienze di chi opera nei territori. In questo senso – prosegue Albanese – è indispensabile investire nella Tecnostruttura comunale e provinciale esistente, rafforzandola e mettendola nelle condizioni di esprimere appieno le proprie potenzialità. Allo stesso modo, occorre sostenere e promuovere le professioni locali, perché il tessuto professionale tarantino e pugliese rappresenta una risorsa preziosa che va ascoltata e coinvolta in modo corretto.”

“La buona amministrazione – conclude – si misura nella capacità di rispettare le regole e di valorizzare il merito, non nel ricorso a formule che eludono responsabilità o sviliscono il lavoro professionale. È tempo di tornare a considerare la competenza come un bene pubblico.”