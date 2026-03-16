Allagamenti Talsano: incontro tecnico in Regione

Nel corso dell’incontro è stata inoltre fatta una ricognizione sugli interventi contro il dissesto idrogeologico alla Salinella e sulle opere necessarie a prevenire nuovi allagamenti nel quartiere Paolo VI

Il Sindaco di Taranto, Piero Bitetti, l’assessore ai Lavori Pubblici, Lucio Lonoce, alla presenza del consigliere regionale Mino Borraccino, hanno partecipato ad un incontro tecnico in Regione per trovare soluzioni in merito all’annoso problema del deflusso delle acque bianche nella borgata di Talsano.

Gli allagamenti degli ultimi mesi- dovuti a vere e proprie bombe d’acqua con ripercussioni dirette sulla sicurezza dei cittadini- hanno acceso un faro sulla necessità di strutturare con il sostegno della Regione Puglia, interventi risolutivi, e di intercettare finanziamenti adeguati.

“Per il Comune di Taranto questo intervento è una priorità e non può più essere rinviato. – si legge in una nota di Palazzo di Città – È stato un incontro proficuo che è servito ad approfondire aspetti tecnici e a tracciare la direzione da seguire.”

La riunione è stata anche l’occasione per fare una ricognizione dell’intervento per il dissesto idrogeologico al quartiere Salinella e degli interventi necessari per evitare gli allagamenti del quartiere Paolo VI.