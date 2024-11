Scatta l’allerta meteo in Puglia: tempeste di vento e mare in burrasca

La regione affronta intensi fenomeni meteorologici accompagnati da un drastico calo delle temperature. Il Dipartimento della Protezione Civile invita alla massima cautela per le prossime 36 ore

La Puglia affronta l’arrivo di intensi fenomeni meteorologici a seguito di un minimo depressionario proveniente dall’Europa centrale, che ha raggiunto l’Italia portando notevoli cambiamenti climatici. Secondo il Dipartimento della Protezione Civile, già dalla mattinata di oggi, mercoledì 20 novembre, la regione è colpita da venti di burrasca dai quadranti occidentali, con previsioni di ulteriori rinforzi che potrebbero raggiungere intensità elevate.

Questi venti, partiti da violente raffiche di Maestrale che hanno inizialmente interessato la Sardegna, ora si estendono rapidamente alle regioni del centrosud, incluso il territorio pugliese. L’ingresso di aria fredda sta causando un marcato calo delle temperature, con un conseguente effetto windchill che accentua la percezione del freddo. Le coste pugliesi e di altre regioni del sud Italia si trovano particolarmente esposte a possibili forti mareggiate.

L’allerta meteo, scattata dalle ore 8 di questa mattina, resterà in vigore per le prossime 24-36 ore. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione, soprattutto in vista di venerdì 22 novembre, quando è atteso un ulteriore rinforzo dei venti, stavolta dai quadranti meridionali, che potrebbe intensificare ulteriormente i rischi lungo i litorali maggiormente esposti.