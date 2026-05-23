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Ambiente Svenduto, Vendola: “Ho subìto uno sfregio annullato, in appello, ma non annullato nel mio animo”

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