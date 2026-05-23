Presentazione libro Emiliano, Filippetti (Pd): “La violenza verbale non è meno grave di quella fisica”

La segretaria del Partito Democratico ionico esprime solidarietà dall’ex Presidente della Regione Michele Emiliano. Quest’ultimo, durante il punto stampa dell’evento di presentazione del suo libro, organizzato da CosmoPolis, è stato avvicinato dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vietri

La segretaria del Partito Democratico ionico Anna Filippetti esprime solidarietà dall’ex Presidente della Regione Michele Emiliano. Quest’ultimo, durante il punto stampa dell’evento di presentazione del suo libro, organizzato da CosmoPolis, è stato avvicinato dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giampaolo Vietri che lo ha incalzato con tono accusatorio su alcuni temi regionali come la sanità.

Così dichiara Filippetti: “Ieri Michele Emiliano ha subìto un attacco violento e inaccettabile da parte di un esponente di Fratelli d’Italia che andrebbe immediatamente richiamato dai vertici del suo partito. Chi ricopre ruoli istituzionali dovrebbe avere il senso del limite e del rispetto, sempre”.

Per Filippetti non è la prima volta che assiste a simili comportamenti, già finiti in passato sulle cronache nazionali. Ed è evidente che certi errori non siano serviti da lezione: “Forse dietro tanto nervosismo c’è anche l’incapacità della destra di esprimere una vera classe dirigente in Puglia, dove troppo spesso si è ritrovata a cercare candidati altrove, persino nel PD. Dal punto di vista politico, oggi comprendiamo anche il perché: nessun risultato può arrivare se questa è la classe dirigente”.

La segretaria ribadisce che la violenza verbale non è meno grave di quella fisica: “Le critiche politiche sono legittime, gli agguati e le aggressioni no. A Michele Emiliano va il nostro abbraccio e la nostra stima per la compostezza dimostrata davanti a uno spettacolo indegno. Sono certa che il calore e l’affetto delle tante persone presenti ieri alla presentazione del suo libro abbiano cancellato quei primi minuti così spiacevoli” conclude Filippetti.