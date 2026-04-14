Ance Taranto, Messi: “Bene intervento del Governo per deroga collettiva al Patto di Stabilità”

Il Presidente di Ance Taranto, nella nota stampa, si associa alle dichiarazioni del numero uno nazionale di Ance Federica Brancaccio

Il Presidente di Ance Taranto Vito Messi, nella nota stampa, condivide le dichiarazioni del uno numero nazionale di Ance Federica Brancaccio: “Non possiamo che associarci a quanto con chiarezza espresso dalla nostra Presidente nazionale Federica Brancaccio. Bene – prosegue Messi – ha fatto dunque il Ministro delle Infrastrutture Salvini e tutto il Governo a richiamare l’attenzione della Commissione Europea e richiedere un intervento immediato di deroga collettiva al Patto di Stabilità. Siamo in una situazione internazionale senza precedenti ed i cui sviluppi è assai difficile prevedere. Come si può pensare di chiudere i cantieri del PNRR alle scadenze imposte senza che questo comporti un prezzo enorme per le imprese?”

Il settore è in piena emergenza, spiega Messi, pressato da un lato da scadenze intoccabili dall’altro da prezzi fuori controllo e materiali in forte ritardo che rischiano di arrivare in cantiere troppo tardi: “Anche a Taranto stiamo cercando di fare il nostro meglio in condizioni impossibili, ma senza un intervento anche in Europa i nostri sforzi saranno vani ed anzi comprometteranno tutte le aspettative di crescita con fatica costruite in questi anni. Serve responsabilità e buon senso, serve smettere di attendere ed agire come chiede il nostro Governo e come chiedono a voce alta tutte le nostre imprese” ha concluso il Presidente di Ance Taranto.