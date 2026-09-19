Arlotta di Grottaglie: ok dalla Regione Puglia per “Cargo aereo”

Il Consiglio della Regione Puglia ha approvato all’unanimità, con 42 voti favorevoli, il disegno di legge:“Progetto sperimentale per favorire lo sviluppo della filiera logistica agroalimentare pugliese
L’ obiettivo della nuova misura legislativa, che partirà il 3 ottobre, è potenziare la proiezione internazionale delle imprese agroalimentari locali. Il futuro sviluppo del traffico cargo, aprirà strategicamente la via per il trasporto veloce delle merci deperibili e l’accesso diretto ai mercati esteri.
Il centro operativo della proposta fa capo all’Aeroporto di Taranto Grottaglie. L’ avvio della sperimentazione vedrà attivato un collegamento merci settimanale con l’hub di Istanbul della compagnia Turkish Airlines. Lo scalo turco dista meno di due ore di volo da Grottaglie e permetterà ai produttori e agli importatori pugliesi, compresi quelli delle regioni limitrofe di entrare in connessione con un portafoglio di oltre 320 destinazioni commerciali in tutto il mondo.
L’ iniziativa autorizza l’assegnazione ad Aeroporti di Puglia S.p.A. di un contributo finanziario straordinario ripartito nel triennio 2026-2028: 655.200 euro per il 2026. L’erogazione dei fondi erogati dalle risorse della Missione 16 dell’Assessorato all’Agricoltura, rimarrà vincolata al previo parere positivo dell’Unione Europea. Verrà valutata la compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato e la cessazione definitiva di ogni contributo regionale avverrà a partire dal 2029.