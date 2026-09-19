Arlotta,Decaro: “Dal 3 ottobre partiranno i voli da Grottaglie’

Il governatore alla Fiera del Levante: “Unico scalo cargo per tutto il Sud”

“Sono felice di annunciare che il prossimo 3 ottobre dal terminal di Grottaglie partiranno finalmente i voli cargo che serviranno a far arrivare i nostri prodotti in tutto il mondo senza più viaggi della speranza, su gomma, verso gli hub di Milano e Francoforte”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro alla cerimonia di inaugurazione dell’89/esima Fiera del Levante.



Diventerà il primo e unico scalo per voli cargo di tutto il sud Italia, dalla Sicilia all’Abruzzo. Questo significa una riduzione dei costi per le nostre aziende e tempi di esportazione più brevi – ha spiegato. – Ne beneficeranno soprattutto le aziende del settore agroalimentare, insieme allo sviluppo di una nuova filiera industriale che potrà ridare nuovo slancio all’occupazione del territorio”.

“Tante battaglie abbiamo combattuto e stiamo combattendo in Puglia – ha dichiarato Decaro. – Ma come ho detto, non voglio fare qui un elenco di risultati raggiunti. Ne cito solo qualcuno. Per primo, Mare Democratico, il lavoro di cui sono più orgoglioso: dieci milioni di euro nei primi tre anni per attrezzare e rendere più belle, più sicure e più fruibili le spiagge pubbliche e gratuite della nostra regione. Nel primo anno abbiamo finanziato 56 progetti in altrettanti comuni costieri”. “L’export delle aziende pugliesi – ha proseguito il governatore – cresce del 15,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, terzo posto tra le regioni italiane per volume di crescita. E cresce soprattutto nei settori ad alto valore aggiunto: meccatronica, information technology, aerospazio”. (ANSA).