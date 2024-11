L’Arma dei Carabinieri contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i militari promuovono iniziative di sensibilizzazione e formazione. Lo spot di Carlo Conti per incoraggiare le donne a denunciare

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri rinnova il suo impegno con una campagna di comunicazione e sensibilizzazione. Ogni giorno in prima linea nella lotta alla violenza contro le donne, le iniziative intraprese sono tutte accomunate dal dire fermamente “No!” a qualsiasi forma di comportamento violento o discriminante – sia fisico che psicologico.

L’iniziativa dell’istituzione si concentra su interventi mirati e materiali informativi diffusi sui canali social, oltre alle numerose interviste di Carabinieri particolarmente impegnati nella specifica attività. Punti chiave includono uno spot con Carlo Conti e videomessaggi del personale dell’Arma per incoraggiare le donne a denunciare e informarle sulle misure di supporto disponibili. Importanti anche gli incontri nelle scuole per educare i giovani sul rispetto e la dignità della donna.

Anche quest’anno, tante caserme dell’Arma si illumineranno di arancione, in adesione alla campagna internazionale “Orange the World”, come segno concreto dell’importante impegno profuso dall’Istituzione.

L’Arma ha inoltre avviato progetti di formazione specializzata per i suoi ufficiali, creando una rete nazionale per monitorare la violenza di genere. Il sito dei Carabinieri fornisce risorse e un test, “Violenzametro”, per valutare la gravità della violenza in relazioni intime. Allo stesso tempo, continue collaborazioni con enti e associazioni rafforzano l’approccio multidisciplinare contro questo fenomeno.

L’obiettivo è prevenire la violenza e proteggere le vittime, operando in un quadro di norme sempre in evoluzione e affrontando questa sfida crescente con determinazione e sensibilità.