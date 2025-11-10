Arma dei Carabinieri, Calendario Storico 2026

Da decenni una tradizione culturale e simbolica
Domani, 11 novembre 2025, alle ore 11.30, presso la Sala Stampa del Comando Provinciale, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Taranto, Colonnello Antonio Marinucci, presenterà ufficialmente il Calendario Storico 2026 dell’Arma dei Carabinieri.
Il Calendario Storico, giunto alla sua nuova edizione, rappresenta da decenni una tradizione culturale e simbolica dell’Arma, espressione dei suoi valori, della sua storia e del costante legame con i cittadini.