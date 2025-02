L’arte entra nel nuovo ospedale San Cataldo di Taranto

Dieci opere d’arte ispirate alla Magna Grecia, al mare e al territorio tarantino trasformeranno la struttura ospedaliera. Progetto da 800mila euro

Dieci opere d’arte ispirate alla Magna Grecia, al mare e al territorio tarantino abbelliranno il nuovo ospedale San Cataldo di Taranto. È quanto prevede il bando di concorso presentato questa mattina alla presenza del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dell’assessora alla Cultura Viviana Matrangola.

Il concorso, promosso dalla Asl di Taranto, è suddiviso in tre lotti tematici: il primo dedicato alla Magna Grecia, con due opere che saranno collocate all’esterno dell’ingresso principale; il secondo incentrato sul rapporto con il mare, tema che sarà sviluppato in quattro opere destinate alla “hospital street” al piano terra; il terzo, infine, celebrerà la ricchezza naturale del territorio con altre quattro opere che troveranno spazio nei ballatoi del primo e secondo piano.

“Vogliamo il massimo per Taranto”, ha dichiarato il presidente Emiliano, sottolineando l’importanza strategica della città pugliese nel panorama nazionale. L’assessora Matrangola, d’altra parte, ha evidenziato come il progetto si inserisca nella strategia regionale del welfare culturale, portando l’arte in un luogo di cura per renderlo più accogliente.

Il nuovo ospedale, che si estende su una superficie di 43mila metri quadri, ospiterà oltre 700 posti letto, 70 ambulatori, 28 sale diagnostiche e 21 sale operatorie. “Non sarà solo il luogo della salute – ha affermato il Direttore Generale della Asl Taranto Vito Gregorio Colacicco – ma accoglierà le persone con la sua bellezza”.

Il valore complessivo del progetto artistico ammonta a circa 800mila euro, pari allo 0,5% dell’importo totale dell’opera, come previsto dalla legge 717/1949. Nella struttura saranno inoltre allestiti spazi espositivi dedicati ai reperti archeologici rinvenuti durante i lavori di costruzione, creando un ponte tra passato e presente della città ionica.

Gli artisti interessati potranno presentare le loro proposte entro il 20 marzo 2025 attraverso la piattaforma empulia.it.

Crediti foto: Press Regione Puglia