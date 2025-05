Asili nido, Confsal: “Stanziati 2,5 milioni, ma il servizio resti pubblico”

Il segretario provinciale Gianfranco Buttari plaude allo stanziamento del commissario straordinario mentre chiede garanzie per il futuro. “Fondamentale per contrastare il calo demografico”

“Grande soddisfazione per la notizia dell’assegnazione da parte del Commissario Straordinario Perrotta di 2,5 milioni di euro per gli asili nido dopo la delibera a una variazione di bilancio per l’anno scolastico 2025/2026.” Così in una nota il segretario provinciale della Confsal, Gianfranco Buttari. “Siamo grati al Commissario Prefettizio che si è attivata per evitare la privatizzazione del servizio dei nidi comunali. Ma questo è solo il primo passo per giungere alla completa risoluzione del problema”, aggiunge.

Il segretario provinciale ha infatti sollecitato il futuro sindaco e l’intero Consiglio Comunale ad attivarsi per garantire un’offerta adeguata alle esigenze delle giovani famiglie, sottolineando come il calo delle nascite sia diretta conseguenza di “politiche fallimentari riguardanti il welfare”.

“Alla prossima amministrazione – conclude Buttari – chiediamo la massima attenzione e ogni sforzo possibile per salvaguardare il servizio degli asili nido, un servizio che deve restare pubblico per evitare la fuga dei giovani dalla nostra città”.