Asili nido salvi a Taranto, Uil Fpl: “2,5 milioni per garantire il servizio pubblico”

Il Commissario Straordinario Perrotta delibera una variazione di bilancio che evita l’esternalizzazione. Bitetti: “Risultato importante, frutto di un confronto costante nelle scorse settimane”

La città di Taranto può tirare un sospiro di sollievo: gli asili nido pubblici continueranno la loro attività grazie a una variazione di bilancio di 2,5 milioni di euro deliberata dal Commissario Straordinario Giuliana Perrotta. La decisione, che garantisce la prosecuzione dell’attività dei nove asili nido comunali, ha scongiurato il rischio di esternalizzazione del servizio.

“La decisione rappresenta un riconoscimento del ruolo insostituibile dei servizi educativi pubblici”, dichiarano Patrizia Catucci della segreteria Uil Fpl Taranto e Giovanni Maldarizzi, segretario generale del sindacato. Una vittoria, sottolineano, “non solo per il nostro sindacato, ma per l’intera comunità di Taranto.” Sul fronte politico, significativo l’intervento di Piero Bitetti che evidenzia come il risultato sia “frutto di un confronto costante e di un lavoro portato avanti con determinazione nelle scorse settimane, anche in un clima politico acceso.”

La Uil Fpl pone l’accento anche sulla necessità di rivedere il calendario scolastico. “Auspichiamo che il prossimo anno educativo inizi a settembre e si concluda a giugno, evitando il prolungamento fino a luglio, come accaduto quest’anno”, afferma Catucci, sottolineando l’importanza di rispondere alle esigenze organizzative di educatori e famiglie.

“Questo intervento non è soltanto una risposta alle esigenze di bilancio, ma un atto politico che riconosce il valore strategico dei servizi educativi nella costruzione di una società equa e solidale”, conclude Maldarizzi, rimarcando come la decisione rappresenti un esempio concreto di collaborazione efficace tra istituzioni e rappresentanze sindacali.