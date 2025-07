Assistenti sociali aggredite a Taranto, Confsal: “Non tolleriamo più questi atti”

Due dipendenti comunali vittime di violenza mentre spiegavano l’impossibilità di erogare alcuni servizi. Il sindacato chiede al sindaco Bitetti più sicurezza e personale negli uffici pubblici

“Ancora una volta i dipendenti comunali sono vittime delle aggressioni da parte dei cittadini. Questa lunga catena di violenza è avvenuta ieri mercoledì due luglio presso l’assessorato ai servizi sociali del Comune di Taranto”. Così in una nota il segretario provinciale Confsal Taranto, Gianfranco Buttari. “Non tolleriamo più e condanniamo fortemente questi atti che coinvolgono i lavoratori. Le due assistenti sociali sono state aggredite mentre cercavano di spiegare a due donne che i servizi da loro richiesti non potevano essere erogati”.

Il segretario provinciale Confsal chiede al Sindaco Bitetti maggiore tutela per tutti i dipendenti comunali. “Chiediamo con forza l’aumento del personale ed una maggiore sicurezza negli uffici – conclude Buttari – inoltre, chiediamo al primo cittadino un incontro urgente per discutere e individuare insieme delle soluzioni concrete per le criticità presenti”.