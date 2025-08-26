martedì 26 Agosto 25
CP

Assistenza di prossimità, Volpe (OPI): “Quando le assunzioni di infermieri di famiglia?”

Primo Piano

Articoli Correlati

Donate strumentazioni sanitarie al reparto di oncoematologia pediatrica del SS. Annunziata

CP -
Iniziativa benefica realizzata grazie alla spontanea donazione dei Finanzieri del Gruppo Aeronavale di Taranto per volontà dell'ispettore Filippo Sardone Nella mattinata di martedì 25 agosto,...
Read more

Ex Ilva, slitta al 10 settembre l’incontro al ministero sulla Cigs

CP -
Il ministero del Lavoro ha posticipato l'incontro per la prosecuzione della discussione sulla richiesta di cassa integrazione per l'ex Ilva di Taranto Slitta di due...
Read more

Al via i lavori di riqualificazione di Palazzo D’Ayala Valva

CP -
L'intervento rappresenta un passaggio fondamentale per il recupero e la valorizzazione di uno degli edifici più prestigiosi e significativi della Città Vecchia di Taranto L'assessore...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand