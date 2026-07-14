Bakari Sako, raccolta benefica per la famiglia

Il gesto carico d’affetto ha emozionato i parenti

Trentamila euro per la famiglia di Bakari Sako. L’associazione Babele ha devoluto questi soldi, frutto della raccolta benefica, alla famiglia del maliano rimasto vittima lo scorso 9 maggio dalla baby gang di Piazza Fontana. Un gesto carico d’affetto per cui la famiglia ringrazia tutti coloro che hanno partecipato, secondo quanto riferisce l’associazione.

Per l’omicidio del giovane bracciante sono indagati quattro minorenni, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, e due maggiorenni, di 20 e 22 anni. Sono tutti e sei sottoposti a misure cautelari.