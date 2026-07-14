Incendi, bruciati 364 ettari nel Tarantino

L’associazione di categoria ha reso noti i dati di provvisori del sistema europeo Effis (European Forest Fire Information System) di Copernicus, che monitora gli incendi attraverso l’elaborazione delle immagini satellitari

Con la bella stagione torna la piaga degli incendi. Dal primo giugno al 13 luglio, in Puglia hanno preso fuoco 972 ettari, come evidenzia Coldiretti Puglia. L’associazione di categoria ha reso noti i dati di provvisori del sistema europeo Effis (European Forest Fire Information System) di Copernicus, che monitora gli incendi attraverso l’elaborazione delle immagini satellitari, studiando i diversi capoluoghi.

Nello specifico, sono andati in fumo 364 ettari nel Tarantino, 399 ettari bruciati in provincia di Lecce, 167 ettari nel Foggiano, 29 ettari nella provincia Bat e 13 ettari nel Brindisino: “Ogni ettaro distrutto dal fuoco rappresenta una perdita per il territorio – sottolinea Coldiretti Puglia – perché dietro una superficie bruciata ci sono anni di lavoro della natura, produzioni agricole compromesse, biodiversità cancellata e un danno economico che spesso ricade sulle comunità rurali”. (Fonte Corriere del Mezzogiorno)