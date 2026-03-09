Battaglini da applausi alle Olimpiadi di Matematica

Primo posto nella gara di Taranto e qualificazione alle finali nazionali di Cesenatico per la squadra del liceo ionico

Venerdì 6 marzo si sono svolte le finali provinciali delle Olimpiadi di Matematica, un appuntamento ormai atteso dagli studenti più appassionati delle discipline scientifiche. Il Liceo Battaglini ha partecipato con tre squadre, impegnate nelle sedi di Taranto, Brindisi e Lecce.

La gara della sede di Taranto si è svolta presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare, con la partecipazione di otto istituti provenienti dalla provincia jonica e da altre province pugliesi. Oltre al Liceo Battaglini, hanno preso parte alla competizione il Liceo Banzi-Bazoli di Lecce, il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, il Liceo Galilei di Bitonto, il Liceo Stampacchia di Tricase, il Liceo Tito Livio di Martina Franca, il Liceo Scacchi di Bari e il Liceo Volta di Foggia.

Le squadre presenti hanno gareggiato anche in collegamento online con altre 30 squadre, dislocate nelle sedi di Assisi, Teramo e San Giovanni La Punta. Ogni squadra era composta da sette studenti, chiamati a collaborare per risolvere problemi relativi alle principali branche della matematica, mettendo in campo logica, intuizione e spirito di squadra.

La competizione nella sede di Taranto si è rivelata particolarmente avvincente e ha qualificato cinque squadre per le finali nazionali di Cesenatico. Tra queste spicca proprio il Liceo Battaglini, che ha ottenuto il primo posto nella gara disputata a Taranto e il secondo posto assoluto nella sessione online, a pochissimi punti dal Liceo Galilei di Pescara, con il quale si è sviluppata fin dalle prime battute una sfida entusiasmante ricca di colpi di scena.

La squadra del Battaglini era composta da Sara Chiloiro, Federica Giannico, Daniele Maggi, Mirko Saracino, Antonio Taddeo, Lorenzo Tittarelli e Ciro Urselli. Tra questi, Ciro Urselli e Mirko Saracino sono già qualificati per le finali nazionali individuali, a conferma dell’altissimo livello raggiunto dagli studenti dell’istituto.

Le squadre impegnate nelle sedi di Brindisi e Tricase, composte prevalentemente da studenti di prima e seconda classe alla loro prima esperienza, hanno comunque ottenuto risultati incoraggianti, rispondendo correttamente a numerosi quesiti e dimostrando grande potenziale per il futuro.

La manifestazione è stata sostenuta dalla Fondazione Taranto 25, realtà impegnata nella valorizzazione dei giovani talenti del territorio e nella promozione delle eccellenze della provincia ionica, condividendo pienamente lo spirito e gli obiettivi delle Olimpiadi di Matematica.

A sostenere l’iniziativa, come già accaduto in passato, anche il Dott. Domenico Ruscigno, titolare dell’omonimo studio dentistico, da sempre sensibile alle iniziative dedicate alla formazione e alla crescita dei giovani.

La prof.ssa Serafica, responsabile distrettuale per Taranto del progetto Olimpiadi, insieme ai docenti che affiancano la preparazione degli studenti del Battaglini e alla Dirigente scolastica Dott.ssa Arzeni, ha voluto ringraziare tutte le componenti che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Un ringraziamento speciale è stato rivolto soprattutto agli studenti, protagonisti di questo importante risultato grazie al loro entusiasmo, impegno e desiderio di migliorarsi ogni giorno.

La stessa prof.ssa Serafica ha sottolineato come la vittoria ottenuta a Taranto rappresenti il successo di tutto il gruppo delle Olimpiadi di Matematica del Battaglini, un progetto costruito negli anni grazie alla numerosità e alla grande compattezza degli studenti coinvolti, che affrontano con passione un percorso stimolante ma anche molto impegnativo.

A tutti questi giovani talenti giungono le congratulazioni dell’intera comunità scolastica del Liceo Battaglini, insieme a quelle degli sponsor e dei sostenitori dell’iniziativa, con l’augurio di poter raggiungere traguardi sempre più prestigiosi nelle prossime sfide nazionali.