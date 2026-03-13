Bimbo di tre anni muore in ospedale a Taranto, disposta l’autopsia

Il piccolo era stato trasferito da Castellaneta a Taranto per l’aggravarsi delle condizioni. L’Asl chiede accertamenti sulle cause del decesso

Sarà eseguita nelle prossime ore l’autopsia sul corpo del bambino di tre anni morto al Santissima Annunziata di Taranto nella notte tra l’11 e il 12 marzo.

L’accertamento è stato richiesto dalla stessa azienda sanitaria per chiarire con precisione le cause del decesso. Il piccolo, dopo essersi sentito male, era stato inizialmente trasportato all’ospedale San Pio di Castellaneta. A causa dell’aggravarsi del quadro clinico, i medici avevano disposto il trasferimento nel nosocomio tarantino.

Secondo le prime ricostruzioni, il quadro ematologico del bambino sarebbe risultato fortemente compromesso. Tra le ipotesi al vaglio dei sanitari ci sarebbe quella di una leucemia fulminante. Al momento non risultano denunce né indagini aperte da parte della Procura di Taranto.