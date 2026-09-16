mercoledì 16 Settembre 26
CP

Bitetti, in audizione ex Ilva: “Taranto deve costruire alternative alla monocoltura industriale”

Primo Piano

Articoli Correlati

Fim, Fiom, Uilm, Usb e Ugl in audizione in Senato per Ex Ilva

CP -
Le sigle sindacali sono intervenute, questa mattina, in audizione al Senato per il disegno di legge 2023 (d-l 154/2026 - Continuità operativa di...
Read more

AIGI in audizione ex Ilva: “Interventi immediati per salvaguardare l’indotto”

CP -
Convertino: “Servono garanzie per le imprese, sostegno al lavoro e una vera strategia di riconversione industriale” La situazione dello stabilimento siderurgico di Taranto e le...
Read more

Per essere un esempio, Taranto non resti sito strategico

Paola Fornaro -
In un post l’assessora ai Servizi Sociali, Sabrina Lincesso richiama le esperienze di Bagnoli, Cornigliano e Duisburg. Ma la linea sostenuta finora dal sindaco...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand