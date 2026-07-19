Blitz Laterza, inchiesta per padre e figlio su bovini e letame

Padre e figlio verranno ascoltati domani dal gip Robertiello

Domani Carlo e Giovanni Giannico dovranno sottoporsi gli interrogatori di garanzia. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno che spiega, padre e figlio verranno accompagnati dagli avvocati Carlo Raffo e Leonardo Pugliese. La coppia potrà decidere se rispondere o meno alle domande del gip Mariano Robertiello che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare.

Entrambi sono finiti in carcere con le accuse di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, caporalato, inquinamento e disastro ambientale aggravato, favoreggiamento della permanenza irregolare di cittadini stranieri e una serie di altri reati contestati dalla Procura di Taranto al termine di una maxi indagine durata due anni e avviata dopo la morte di un bracciante agricolo extracomunitario.

Dalle pagine dell’inchiesta sembrerebbe siano state riportate alcune foto, che più di altre, spiegano il disastro ambientale contestato dalla Procura della Repubblica di Taranto. Una di queste mostrerebbe montagne di letame alte fino a sei metri.