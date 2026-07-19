Lavori BRT, modifiche temporanee a viabilità e sosta dal 21 luglio all’8 agosto

Nel periodo indicato saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta e la temporanea interdizione al transito veicolare nei seguenti tratti stradali

Nell’ambito dei lavori per la realizzazione delle linee elettriche portanti della rete BRT (Bus Rapid Transit), saranno adottate alcune modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta veicolare dal 21 luglio all’ 8 agosto 2026, limitatamente alle aree interessate dal cantiere. Nel periodo indicato saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta e la temporanea interdizione al transito veicolare nei seguenti tratti stradali:

Via Matteotti, nel tratto compreso tra via Regina Margherita e Corso Due Mari;

Via Regina Margherita, nel tratto compreso tra Corso Umberto I e Lungomare Vittorio Emanuele III. In quest’area il traffico veicolare sarà deviato su Corso Due Mari dall’intersezione con Corso Umberto I.

Per garantire il regolare passaggio e la manovra degli autobus urbani, è inoltre prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su Corso Due Mari, in corrispondenza del civico 29.

Contestualmente sarà installata la segnaletica di “Dare Precedenza” sul Ponte Girevole, all’intersezione con Corso Due Mari, al fine di migliorare la gestione dei flussi veicolari durante l’esecuzione delle opere.

Sempre per consentire la corretta svolta dei mezzi del trasporto pubblico, sarà temporaneamente rimossa e successivamente reinstallata la delimitazione in gomma della pista ciclabile presente su Corso Due Mari, nel tratto compreso tra via Matteotti e Lungomare Vittorio Emanuele III.