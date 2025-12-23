martedì 23 Dicembre 25
CP

Botti illegali, Bitetti firma l’ ordinanza

Primo Piano

Articoli Correlati

La IX Mostra del Cinema di Taranto, premia “A stone dreams to blossom”

CP -
La serata finale dell'edizione "Levante: dove l'Oriente incontra l'Occidente" si è tenuta a Palazzo Pantaleo, in Città Vecchia e sono stati assegnati anche gli...
Read more

Confartigianato Taranto: “L’agroalimentare come leva strategica della riconversione della città”

CP -
“A Natale scegliere locale è un investimento per il futuro di Taranto” “In questi giorni che precedono il Natale, Confartigianato Taranto lancia un messaggio che...
Read more

Referendum sulla Giustizia, nasce il progetto ‘San Giorgio per il si’

CP -
L'iniziativa si propone di offrire un luogo di confronto nel quale illustrare in modo chiaro e accessibile le ragioni del si, favorendo una scelta...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand