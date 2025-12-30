Capodanno, eventi: tutte le variazioni per Sonics Meraviglia

Si riportano di seguito tutti gli orari delle corse nei giorni festivi e soste gratuite disponibili nella Caserma Mezzacapo per il concerto

Kyma Mobilità informa che il 31 dicembre, il servizio subirà una riduzione pomeridiana, ovvero le corse si terranno fino alle 19:30. Il 1 gennaio, invece, il servizio al pubblico osserverà una sospensione pomeridiana dalle ore 14:00 alle ore 18:00, dopodichè le corse riprenderanno fino alle ore 23:00. Inoltre, per l’intera giornata del 1° gennaio, l’area del centro commerciale Porte dello Jonio resterà chiusa; pertanto, nessuna linea effettuerà deviazioni o fermate presso tale località.

Quali corse e vie del borgo subiranno variazioni

In occasione dello spettacolo “Sonics Meraviglia”, previsto a Capodanno in Piazza Maria Immacolata, Kyma Mobilità annuncia inoltre che ci saranno delle modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale, in conformità con l’Ordinanza di Polizia Locale n. 623 del 29/12/2025. Nello specifico, ci sarà il divieto del transito veicolare su via De Cesare (tratto compreso tra via Anfiteatro e via D’Aquino) dalle ore 15:00 alle ore 23:00, le linee urbane e suburbane subiranno variazioni di percorso.

Ancora, i bus a partire dalle ore 17:00 e fino al termine della manifestazione, seguiranno i seguenti percorsi: Linee 3 – 14 – 21 (Direzione Porto Mercantile): giunti in via Oberdan, gli autobus svolteranno a destra su via Crispi e successivamente a sinistra su Corso Umberto, per poi riprendere i consueti itinerari. Per ridurre al minimo i disagi per l’utenza, Kyma Moblità informa che il personale addetto alle verifiche presidierà i punti cruciali della rete per agevolare l’esecuzione delle deviazioni e fornire assistenza ai passeggeri.

Inoltre, per offrire la possibilità agli utenti di godere dello spettacolo, il 1° gennaio il parcheggio della Caserma Mezzacapo resterà aperto al pubblico, gratuitamente, dalle 16.30 alle 22.30.