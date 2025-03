“Carabinieri sempre tra la gente”: il generale Del Monaco a Grottaglie e Fragagnano

Il Comandante della Legione Puglia ha incontrato il personale delle due caserme nel tarantino, ribadendo l’importanza della presenza capillare dell’Arma sul territorio

“Essere sempre tra la gente e per la gente”: questo il messaggio chiave lanciato dal Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco durante la sua visita alle stazioni dei Carabinieri di Grottaglie e Fragagnano, in provincia di Taranto. Il Comandante della Legione Carabinieri “Puglia” ha incontrato lunedì 25 marzo il personale delle due caserme, sottolineando l’importanza strategica delle stazioni territoriali come presidio di legalità e punto di riferimento per i cittadini.

Nel corso degli incontri, dopo un’analisi approfondita delle principali problematiche locali, il Generale ha espresso particolare apprezzamento per l’attività di prevenzione e repressione svolta dai militari nelle due località. Del Monaco ha posto l’accento sulla necessità di mantenere alto il livello di professionalità nell’affrontare le sfide quotidiane, confermando il ruolo dell’Arma quale garante della sicurezza e della fiducia dei cittadini.

“Le procedure sono fondamentali – ha rimarcato il Comandante – ma devono essere accompagnate da coraggio, entusiasmo e senso del dovere”. Un richiamo importante anche alla sinergia operativa, con l’invito a mantenere una stretta collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio.