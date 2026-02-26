Carabinieri, proseguono gli incontri con gli studenti sulla Legalità e Sicurezza Digitale

Gli appuntamenti proseguiranno nelle prossime settimane in tutta la provincia ionica, coinvolgendo istituti di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di consolidare nei più giovani una solida cultura della legalità e della responsabilità sociale

Proseguono gli incontri nelle scuole promossi dall’Arma dei Carabinieri nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, iniziativa finalizzata a rafforzare nei giovani la consapevolezza del rispetto delle regole e l’importanza di una cittadinanza attiva e responsabile. Nei giorni scorsi l’iniziativa ha fatto tappa presso l’ITIS Edoardo AMALDI del comune jonico, dove gli studenti hanno partecipato a un momento di confronto diretto con il Comandante della Compagnia Carabinieri di Massafra, Capitano Gerardo Manzolillo, e il Comandante della locale Stazione, Luogotenente Carica Speciale Francesco Malzone. Durante l’incontro sono state affrontate tematiche di stretta attualità, quali bullismo e cyberbullismo, l’uso consapevole dello smartphone, educazione digitale e rischi della rete. Ampio spazio è stato dedicato al dialogo con gli studenti, che hanno posto domande e condiviso riflessioni, dimostrando particolare interesse verso le problematiche connesse all’utilizzo dei social network e delle piattaforme online.

L’attenzione si è concentrata in particolare sui pericoli che possono celarsi dietro un uso superficiale o inconsapevole degli strumenti digitali, evidenziando come la rete rappresenti una grande opportunità di crescita e conoscenza, ma anche un contesto in cui è fondamentale adottare comportamenti prudenti e rispettosi. Nel corso dell’incontro sono state illustrate, con linguaggio chiaro e accessibile, le attività che l’Arma dei Carabinieri svolge quotidianamente per garantire sicurezza nelle scuole, nei luoghi di aggregazione e sul web, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, famiglie e mondo scolastico. Gli appuntamenti proseguiranno nelle prossime settimane in tutta la provincia ionica, coinvolgendo istituti di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di consolidare nei più giovani una solida cultura della legalità e della responsabilità sociale.