Carabinieri: Rodolfo Gentile assume il comando della stazione di San Cataldo

Il Maresciallo Maggiore succede a Angelo Mastrangelo, continuando la tradizione di sicurezza e collaborazione con la comunità locale

Il Maresciallo Maggiore Rodolfo Gentile ha ufficialmente assunto il comando della Stazione Carabinieri di Taranto San Cataldo, succedendo al Maresciallo Ordinario Angelo Mastrangelo, che ha guidato la stazione temporaneamente negli ultimi nove mesi.

Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1998, il Maresciallo Maggiore Gentile ha un lungo e variegato percorso di servizio. Dopo una breve esperienza come sottufficiale, ha ricoperto il ruolo di Comandante di Stazione a Samo (RC), Caraffa del Bianco (RC) e Nardodipace (VV). In quest’ultima località, con nomina prefettizia, nel 2011 ha anche svolto funzioni di consulente per la commissione di accesso per lo scioglimento del Comune a causa di infiltrazioni mafiose. Successivamente, dopo un impiego al Nucleo Operativo della Compagnia di Bari San Paolo, è stato per sei anni il Comandante della Stazione di Fragagnano, guadagnandosi la stima e il rispetto della comunità e delle Autorità Locali.

Il Maresciallo Gentile assume il comando in un momento di continuità e consolidamento della Stazione Carabinieri di Taranto San Cataldo, raccogliendo l’eredità del Maresciallo Mastrangelo, che continuerà ad affiancarlo come vice. A breve saranno avviati contatti con le Istituzioni Locali per rinsaldare la già consolidata collaborazione, al fine di garantire una maggiore sicurezza e vicinanza alla comunità.