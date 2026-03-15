Carcere di Taranto, Baldassari: “Estranea a sistemi irregolari”

In una nota inviata alla redazione l’ex direttrice respinge il coinvolgimento in presunte irregolarità amministrative e affida alla giustizia il chiarimento sulla contestazione relativa alle timbrature
In relazione all’articolo pubblicato da CosmoPolismedia nella giornata di sabato 14 marzo, l’ex direttrice del carcere di Taranto, Stefania Baldassari, ha inviato alla redazione una nota di precisazione che riportiamo integralmente.
“Preg.mo Direttore, con la presente per precisare che, contrariamente a quanto riportato nell’articolo di pari oggetto, nel procedimento indicato la scrivente non è stata in alcun modo coinvolta in alcun ‘sistema di irregolarità amministrativa e gare pubbliche contestate’.
Sulla richiesta avanzata dal pm di truffa per mancate timbrature confido nella giustizia e quindi nella possibilità di chiarire la mia posizione nell’udienza preliminare di aprile prossimo venturo. La ringrazio e porgo cordialità”.