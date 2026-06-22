Carnevale di Massafra, il Comune pubblica il bando per i carri allegorici

di Angelo Nasuto

L’amministrazione Zaccaro avvia con mesi di anticipo il concorso per i carri allegorici. Un segnale atteso da anni per garantire una programmazione più efficace della manifestazione

Il Carnevale Massafrese anticipa i tempi. Come si auspica da molti anni, l’organizzazione della kermesse massafrese dovrebbe rispettare una tempistica più dilatata e meno frenetica e frettolosa. L’annuncio diffuso stamane dall’amministrazione comunale sembra andare in questa direzione. La compagine governativa della città, guidata dal sindaco Giancarla Zaccaro, ha oggi proprio emesso l’avviso del bando di partecipazione al concorso dei carri allegorici per la 74esima edizione del Carnevale di Massafra.

La comunicazione è stata proprio del primo cittadino ed è destinata alle associazioni interessate a realizzare le mastodontiche opere in cartapesta, che daranno vita ai corsi mascheratidel 74° Carnevale Massafrese. La stesse associazioni dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 7 luglio 2026, data in cui il bando scade.

Tale avviso cade molto anticipatamente rispetto ai tempi del passato, quando solitamente il Comune si attivava nel mese di ottobre, per ottemperare a queste procedure e avviare il concorso riguardante la manifestazione più importante della città. Questa volta la macchina organizzativa concorsuale si è mossa prima, nella speranza che lo stesso Carnevale si stabilizzi e diventi nei prossimi anni unappuntamentosempre più florido e di successo.

I risultati registrati nell’edizione dello scorso febbraio confermano la validità della scelta. Anche il calendario gioca un ruolo determinante: nel 2027 l’ultima domenica di Carnevale prima delle Ceneri cadrà già il 7 febbraio, una delle date più anticipate degli ultimi anni. Un elemento che ha reso ancora più opportuna la decisione di muoversi con largo anticipo nell’organizzazione dell’evento.

I team di cartapestai interessati possono ora presentare la propria candidatura, allegando la documentazione richiesta dall’avviso pubblico. Il bando è disponibile online attraverso l’apposito link, diffuso anche sui canali social del Comune. La partecipazione è gratuita; tuttavia, l’ammissione ai corsi mascherati sarà subordinata alla valutazione e alla successiva autorizzazione da parte dell’Ufficio Cultura, Turismo e Spettacolo.