Taranto, Medimex 2026:  le scuse di Kyma Mobilità

Ieri sera si è verificato il disservizio legato al rientro dai parcheggi di interscambio (Park & Ride)

Pubblichiamo la nota per intero

Il management di Kyma Mobilità esprime il più profondo rammarico e porge le più sentite scuse a tutti i cittadini, ai visitatori e agli organizzatori del Medimex per l’inaccettabile disservizio verificatosi ieri sera, legato al rientro dai parcheggi di interscambio (Park & Ride).

A fronte di un preciso e formale ordine di servizio che prevedeva il prolungamento del trasporto navetta fino alle ore 01:00 per garantire il deflusso del pubblico in totale sicurezza, si è assistito ad una interruzione del servizio alle ore 23.30 in violazione delle disposizioni impartite.



Un comportamento ingiustificabile che ha lasciato appiedate migliaia di persone, creando non solo gravi disagi alla mobilità, ma anche potenziali rischi per la gestione dell’ordine pubblico in una notte di grandissimo afflusso per la nostra città.



La dirigenza aziendale comunica che è già stata avviata una rigorosa indagine interna per ricostruire la catena dei fatti. Non sarà tollerata alcuna zona d’ombra: una volta terminate le doverose verifiche di legge, l’azienda azionerà con la massima fermezza tutte le tutele e i provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che spaziano dalle sospensioni severe fino al licenziamento per giusta causa per i casi più gravi.



Taranto e i tarantini non possono essere ostaggio di comportamenti individuali o collettivi che calpestano i doveri civici, il rispetto dell’utenza e lo sforzo corale di rilancio d’immagine che la città sta portando avanti.

I responsabili ne risponderanno in ogni sede opportuna, sia disciplinare che legale.