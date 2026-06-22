Turista americano rapinato a Castellaneta: fermato un 21enne campano

L’episodio nella notte del 21 giugno nei pressi di un locale. Vittima un 22enne statunitense in vacanza. Fermato un 21enne campano, ora in carcere a Taranto

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri, impegnati nei servizi di prevenzione e sicurezza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico e nelle aree della movida estiva.

Nella notte del 21 giugno 2026, i Carabinieri della Stazione di Palagianello sono intervenuti a Castellaneta a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, relativa a un presunto furto con strappo avvenuto nei pressi di un locale pubblico.

Secondo quanto ricostruito, un cittadino statunitense di 22 anni, in vacanza in Italia, sarebbe stato avvicinato e derubato con violenza di una collana in oro giallo dal valore stimato di circa 25.000 euro.

L’intervento immediato dei militari e le indicazioni fornite dalla vittima e dai testimoni hanno consentito di avviare rapidamente le ricerche del presunto responsabile, raccogliendo elementi utili alle indagini.

Nel corso delle attività investigative, i Carabinieri hanno individuato un 21enne residente in Campania, ritenuto responsabile del fatto. Il giovane è stato accompagnato negli uffici dell’Arma e successivamente trasferito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, presso la Casa Circondariale di Taranto.