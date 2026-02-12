Carnevale di Massafra, rinviata la serata del giovedì grasso

di Angelo Nasuto

Per le avverse condizioni meteo è stato rinviato il tradizionale gran ballo in maschera del “giovedì dei pazzi” che era previsto per questa sera

Ancora Giove Pluvio ci mette del “suo” e interrompe le iniziative del 73esimo Carnevale Massafrese. Per le avverse condizioni meteo è stato rinviato il tradizionale gran ballo in maschera del “giovedì dei pazzi” che era previsto per questa sera in piazza Vittorio Emanuele con l’esibizione dei DJ e degli animatori di “Nostalgia 90”. La meteorologia, in questi ultimi giorni sempre tra il nuvoloso e il piovasco, ha “consigliato” un rinvio dello spettacolo per motivi di sicurezza e per non determinare un ridimensionamento dello show. Pertanto è stata annullata l’intera serata, anche “Regina d’Inverno 2026” – Drag Queen.

Ora l’attenzione di appassionati e operatori del settore si sposta sull’appuntamento di domenica, con le sfilate del grande corso mascherato con maschere di carattere, gruppi e soprattutto i tanti attesi carri allegorici. L’evento clou di ogni edizione, sempre per gli stessi motivi meteorologici, è fortemente in dubbio; l’amministrazione sempre in sinergia con i cartapestai ha definito per domani mattina l’ultima riunione, per decidere se iniziare a programmare la salita verso il centro città dei mastodontici giganti in cartapesta con successivo montaggio a bordo dei maestosi carri o rinviare la sfilata. La pioggia di queste ore, che le previsioni danno insistente soprattutto per domenica, non promette nulla di buono; ci vorrebbe un miracolo ed un cambio improvviso e repentino della previsioni delle prossime ore per evitare il rinvio.

Ricordiamo che i corsi mascherati programmati, per domenica 15 e martedì 17 febbraio, avranno inizio alle 16,00 e partenza dallo Stadio Italia, quando il divertimento sarà senza confini con ingresso libero. A sfilare quest’anno, rinnovando la tradizione, 10 Carri Allegorici (7 di prima categoria e 3 di seconda), 4 Gruppi Mascherati e 4 Maschere di Carattere. Questo l’ordine di sfilata.

Maschere di carattere: “Biancaneve”, “Missione Allegria!!! Pollon combina guai”, Uno due tre… l’almanacco che fa per te, Casa Vianello. Poi i gruppi mascherati: Il cuore di un clown. Dove la felicità è di casa, Biancaneve e i sette nani, un pizzico di Puglia, Digito, ergo sum burattini del web,

Infine i carri allegorici prima della categoria “B”: Dove sembra infinito anche un solo secondo, Legittima follia, Alice e il sogno nel cassetto; poi categoria “A”: genesi … ultimo capitolo, visionarie speranze, un bel dì vedremo, nella stanza dei sogni interrotti, nato due volte, sentiero artificiale, realtà perduta.