venerdì 20 Febbraio 26
CP

Carnevale di Massafra, vince il team Lapenna

Primo Piano

Articoli Correlati

Adoc Taranto denuncia il degrado al Mercato Fadini: rischio per cittadini e lavoratori

CP -
Struttura mercatale in abbandono, diffida formale al Comune per interventi urgenti di sicurezza e decoro L’Adoc, interviene sul preoccupante stato in cui versa l’area mercatale...
Read more

S. Marzano di S. Giuseppe, maltrattamenti in famiglia: arrestato 34enne

CP -
L’intervento è scaturito dalla richiesta di aiuto della donna che, a seguito di una lite per futili motivi e dopo che l’uomo si era...
Read more

Puglia sommersa dal mare: dalla NASA l’ allarme anche per Taranto

CP -
Tra 100 anni il livello delle acque  potrebbe crescere di un metro Dopo l’addio all’Arco degli Innamorati a Melendugno, la Puglia inizia a pensare alla...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand