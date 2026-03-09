lunedì 9 Marzo 26
Caro Carburanti, Figisc Confcommercio: “La speculazione è nei mercati, non nelle stazioni di servizio”

Ex Ilva, Michael Flacks a PresaDiretta: “Pronto a comprarla al 100%”

Tra riduzione della produzione, migliaia di cassintegrati e l’incertezza sul futuro degli impianti, il reportage di Presa Diretta racconta la crisi dell’Ilva di Taranto,...
Palagiano, chiede soldi ai genitori e li aggredisce: arrestato 27enne

Nella giornata di ieri, a Palagiano, i Carabinieri della Stazione di Palagianello hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne del posto, presunto responsabile...
Indice del clima, Bari è la città con il miglior clima d’Italia. Taranto al 60° posto

Secondo l’ultima analisi del Sole 24 Ore, basata sui dati meteorologici degli ultimi dieci anni, il capoluogo pugliese guida la classifica nazionale del “benessere...
