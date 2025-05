CasaImpresa si trasforma in Confesercenti Taranto

Un nuovo punto di riferimento per le piccole e medie imprese joniche

CasaImpresa entra ufficialmente nel sistema Confesercenti, dando vita alla nuova Confesercenti Provinciale di Taranto. Il passaggio è stato sancito ieri durante l’Assemblea Straordinaria dei soci, che ha approvato all’unanimità il nuovo Statuto Confesercenti, insieme al Codice Etico e al Modello di organizzazione della Confederazione Nazionale.

La trasformazione segna il completamento di un percorso avviato da tempo e rappresenta un significativo rafforzamento della capacità di rappresentanza del tessuto imprenditoriale locale. Alla riunione ha partecipato anche il Direttore della Confesercenti Regionale Puglia, Salvatore Sanghez, portando i saluti e le congratulazioni del Presidente Regionale Benny Campobasso.

“Questo passaggio non è solo il completamento di un importante percorso di crescita – ha commentato Francesca Intermite, presidente della neo-costituita Confesercenti Taranto – ma apre nuove opportunità per strutturare l’organizzazione in modo più articolato, ampliando i servizi alle imprese associate.”