Casartigiani Taranto: “Necessario tavolo permanente su sicurezza e legalità”

Casartigiani Taranto rivolge un appello urgente al neo sindaco Piero Bitetti e al Prefetto Paola Dessì affinché venga istituito un tavolo permanente sulla sicurezza e la legalità.

“Questa richiesta nasce da un clima di crescente preoccupazione tra i commercianti e gli artigiani del territorio, acuito da una serie di episodi incresciosi, quali molteplici furti nelle ore notturne, ai danni di noti esercizi commerciali in diverse zone della città e del borgo. – Si legge nella nota – Motivo per cui vige tra gli esercenti un senso di insicurezza, già fortemente provato dalla crisi economica in cui versa la città e dalla difficoltà di fare impresa in un contesto instabile e percepito come poco protetto.”

Anche i distributori automatici (H24) sebbene rappresentino un importante servizio, utile nelle ore notturne e alternativo agli esercizi di ristorazione tradizionali, purtroppo sono finiti nel mirino di furti e azioni vandaliche. Infatti, in diversi casi, i macchinari sono stati manomessi o distrutti con il conseguente danneggiamento delle strutture e rischio per la sicurezza degli operatori. A tutto ciò si aggiunge un ulteriore elemento di criticità: i costi per la riparazione e il ripristino dei danni ricadono interamente sui titolari, aggravando ulteriormente il peso economico che queste imprese si trovano a sostenere.

“Siamo profondamente preoccupati, – dichiara Pierpaolo Carabotta, rappresentante dei giovani imprenditori di Casartigiani Taranto – perché l’insicurezza non solo mette a rischio i nostri investimenti, ma scoraggia anche chi vorrebbe fare impresa a Taranto. Chiediamo con forza interventi urgenti e un piano condiviso tra istituzioni e forze dell’ordine per garantire maggiore controllo, soprattutto nelle ore notturne e nei punti più esposti della città.

Durante la recente campagna elettorale, tutti i candidati alla carica di sindaco hanno ribadito il proprio impegno a favore del rafforzamento dei presidi di controllo sul territorio. Ora che la consultazione elettorale si è conclusa, Casartigiani Taranto auspica che il nuovo sindaco si faccia concretamente carico di questa responsabilità, coinvolgendo attivamente anche il Prefetto di Taranto per la convocazione di un tavolo di coordinamento sulle azioni da intraprendere in tema di sicurezza urbana.

“Taranto sta vivendo una fase delicata – continua Carabotta – e ha urgente bisogno di risposte efficaci. È necessario un confronto costante tra istituzioni, forze dell’ordine e rappresentanze delle categorie economiche, affinché vengano adottati strumenti concreti a tutela della legalità e della serenità dei cittadini e degli operatori commerciali.

Casartigiani Taranto – conclude – ha piena fiducia nell’operato delle forze di polizia, ma riteniamo imprescindibile la convocazione di un tavolo sulla sicurezza, per affrontare con serietà e continuità una situazione ormai diventata insostenibile, anche per valutare se tali attività sarebbero la conseguenza della grave crisi economica e sociale che il territorio tarantino sta affrontando”.