Casartigiani Taranto, soddisfazione per il rinvio modifiche dell’ articolo 30

Castronuovo: “Ringraziamo tutti i consiglieri e l’intera squadra del sindaco per aver dato seguito alla nostra richiesta e per averci ascoltati nelle commissioni competenti. Abbiamo apprezzato l’attenzione dimostrata e siamo soddisfatti, poiché sin dall’inizio ci siamo espressi a favore delle sanzioni, ma contrari alla penalizzazione estrema della chiusura delle attività”

Casartigiani Taranto, soddisfazione per il rinvio all modifiche articolo 30

Casartigiani Taranto – fanno sapere nella nota – accoglie con soddisfazione il rinvio del punto dedicato alla raccolta differenziata. Nello specifico, nel corso del consiglio comunale è stato deciso che le modifiche all’articolo 30 riguardante le sanzioni punitive sulla modalità di differenziata destinata ai titolari delle attività commerciali e artigiane verrà rivisto presso un tavolo permanente in cui verranno convocate le associazioni di categoria, insieme ai consiglieri delle commissioni Affari Generali e Ambiente, con i vertici di Kyma Ambiente.

“Ringraziamo tutti i consiglieri e l’intera squadra del sindaco – afferma il coordinatore regionale di Casartigiani Puglia, Stefano Castronuovo, (presente stamane in consiglio comunale) – per aver dato seguito alla nostra richiesta e per averci ascoltati nelle commissioni competenti. Abbiamo apprezzato l’attenzione dimostrata e siamo soddisfatti, poiché sin dall’inizio ci siamo espressi a favore delle sanzioni, ma contrari alla penalizzazione estrema della chiusura delle attività».

Casartigiani Taranto – concludono – accoglie dunque l’invito alla collaborazione, attraverso il tavolo preposto e, attraverso i propri associati, si impegnerà a promuovere una maggiore consapevolezza sulla raccolta differenziata, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo del 60%. Un traguardo che, sottolinea Casartigiani Taranto, richiede il coinvolgimento e il lavoro di tutti.