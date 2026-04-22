Castellaneta, Gugliotti condannato per aver leso l’ onore del sindaco Di Pippa

Si è concluso dopo cinque anni il processo contro l’ ex primo cittadino

Il Tribunale di Taranto, con sentenza emessa il 21 aprile dal Giudice dott.ssa Valentina Sara Ruscigno, ha condannato l’ex primo cittadino Giovanni Gugliotti per aver leso l’onore e la reputazione dell’attuale sindaco, Gianni Di Pippa.

​Il procedimento legale inizia negli anni in cui Di Pippa era all’opposizione come consigliere comunale. Nel mirino tre episodi specifici che il Giudice ha ritenuto lesivi della dignità e reputazione nei confronti dell’ attuale sindaco. ​Da Gugliotti furono pronunciate offese omofobe e di derisione durante due sedute del Consiglio comunale. Secondo il magistrato si trattò di offese al di fuori del perimetro del confronto politico-amministrativo”. Gugliotti è stato condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali a favore di Di Pippa e dei suoi familiari, alle spese pecuniarie e processuali e alla pubblicazione della sentenza sia su una testata giornalistica che sul profilo social, per avere la stessa risonanza mediatica che ebbero le offese.

Di Pippa ha affidato ai social la notizia:

“Questa sentenza non può cancellare il passato, ma riconosce le sofferenze subite dai miei affetti… È una vittoria per il rispetto che deve caratterizzare il confronto democratico.”