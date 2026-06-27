Castellaneta, lunedì i funerali di Giulio Razzano. La Procura indaga per istigazione al suicidio

L’ultimo saluto al giovane nella chiesa Cuore Immacolato di Maria. Il sindaco proclama il lutto cittadino, mentre la Procura prosegue le indagini

Si terranno lunedì 29 giugno, nella chiesa Cuore Immacolato di Maria, i funerali di Giulio Razzano, il giovane di 20 anni trovato senza vita mercoledì pomeriggio nella gravina di Castellaneta, dopo essersi allontanato volontariamente nel primo pomeriggio di martedì.

Il corpo del ragazzo è stato recuperato al termine di quasi 21 ore di ricerche. L’intervento, particolarmente complesso a causa della conformazione dell’area, è stato effettuato con l’ausilio di un elicottero dai Vigili del Fuoco e dai tecnici del Gruppo di Soccorso Alpino e Speleologico della Puglia. Il giovane era stato individuato in un dirupo, a circa 150 metri al di sotto del Belvedere Caporlando.

Sulla vicenda la Procura di Taranto ha aperto un fascicolo d’inchiesta con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio. Al momento non risultano persone indagate. Gli inquirenti stanno svolgendo ulteriori accertamenti per chiarire le cause del decesso.

In segno di cordoglio, il sindaco di Castellaneta, Gianni Di Pippa, ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino in occasione delle esequie. Contestualmente sono stati rinviati a data da destinarsi tutti gli eventi in programma in città nel fine settimana e nella giornata di lunedì.