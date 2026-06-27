Minacce e insulti contro il segretario Pd De Santis

L’esponente politico presenterà denuncia. “Agli odiatori seriali mando tanti abbracci pieni di amore”

Post social offensivi, anche con minacce di morte, sono stati rivolti al consigliere e segretario regionale del Pd in Puglia, Domenico De Santis. L’esponente dem ha annunciato di aver dato mandato al proprio avvocato per denunciare gli autori delle scritte.

‘La sinistra deve morire’ e ‘amico dei terroristi’ sono alcuni dei commenti social contro De Santis. “Parole di odio, contro la sinistra, gli immigrati, le donne, contro la mia persona. I social – dice De Santis – sono pieni zeppi di odiatori seriali. A tutti voi mando tanti cari abbracci pieni di amore, perché solo con l’amore e il rispetto si costruisce un mondo migliore”.

Solidarietà al segretario regionale Pd è stata espressa dai Giovani Democratici della Puglia, che spiegano di essere “al fianco di Domenico De Santis e di tutte le persone che ogni giorno svolgono il proprio impegno politico con passione e senso delle istituzioni, spesso diventando bersaglio di attacchi personali. La politica ha bisogno di idee, confronto e rispetto reciproco. Ogni forma di intimidazione, anche quando passa attraverso i social network, deve essere condannata senza ambiguità”. “Continueremo a difendere una politica fondata sul rispetto delle persone, sulla libertà di esprimere le proprie idee e sul rifiuto – concludono i giovani dem – di ogni linguaggio d’odio”. (Ansa)