Castellaneta rivolge l’ultimo saluto al piccolo Davide

di Ciemme

Funerali partecipati nel pomeriggio di ieri: la comunità si è stretta attorno alla famiglia in un giorno di grande dolore

Ieri pomeriggio, alle 15.30, la Comunità di Castellaneta ha offerto il proprio ultimo saluto al piccolo Davide. Attraverso l’autopsia, si è potuto accertare che il bambino, di soli 3 anni, era affetto da una malattia ematica che ne ha causato la morte improvvisa e prematura.

Il rito funebre è stato celebrato dal Vescovo di Castellaneta, Mons. Sabino, nella Chiesa Stella Maris di Castellaneta Marina. Toccante l’omelia del Pastore che ha ricordato a tutti di essere lì non per cercare delle spiegazioni ma per pregare per il piccolo Davide e per stringersi intorno alla famiglia che ha dovuto affrontare questa immane tragedia. La Comunità ha risposto con una massiccia presenza per portare calore in un giorno triste e grigio.

Al termine della celebrazione, gli alunni della Scuola De Amicis/Surico hanno liberato in volo palloncini bianchi per accompagnare Davide del suo volo. Cittadini ed istituzioni si sono stretti intorno alla famiglia di Davide e prossimamente ci saranno altre iniziative affinché non venga dimenticato.