Cavalieri al merito, Mattarella premia Diodato

L’artista ha ringraziato sui social il presidente della Repubblica

“Ringrazio di cuore il presidente Mattarella per questo conferimento.

Riceverlo da chi in questi anni è stato un faro per la democrazia, per la giustizia, per la tutela della Costituzione, una voce rassicurante in mezzo al caos di questi tempi, è davvero un grande onore”.

Così il cantante Diodato ha ringraziato sui social il presidente della Repubblica che gli ha conferito l’onorificenza a Cavaliere della Repubblica per il suo impegno sociale.

“E ovviamente ringrazio con tutto me stesso chi, ogni giorno, con inesauribile forza di volontà e determinazione, abbatte barrire, aiuta concretamnete i più fragili, lavora duramente per migliorare la società in cui viviamo, lotta affinchè i diritti di ognuno vengano rispettati, porgendo una mano, offrendo poccibilià, ampliando orizzonti. Ho avuto la fortuna di incontrarvi – conclude l’artista – di essere al vostro fianco, in alcuni casi, per molti anni e ho provato ad amplificare come ho potuto tutto il vostro amore, che sempre di questo, poi, si tratta”.

